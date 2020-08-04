34-летний житель Собинки ране уже был судим за нарушение правил дорожного движения

Следствием установлено, что 16 января 2020 года водитель «Ниссан Альмера», по неосторожности сбил двигавшегося в попутном направлении 60-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался. Водитель с места ДТП скрылся.34-летний житель Собинки ране уже был судим за нарушение правил дорожного движения и привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Уголовное дело будет рассматривать Собинский городской суд, сообщает областная прокуратура.Ранее мы писали, во Владимире, на перекрестке улиц Добросельская и Егорова, автобус насмерть сбил велосипедиста