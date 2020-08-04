× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/04-08-2020-vzryv-v-bejrute-povredil-fasad-posolstva-rossii.html" target="_blank">Взрыв в Бейруте повредил фасад посольства России</a> - В результате мощного взрыва в грузовом порту Бейрута повреждения получило множество зданий по всему городу. В частности, пострадал фасад посольства России в Ливане, передает . Сообщается о ..