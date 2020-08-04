Это уже восьмой пленэр, где художники из Владимирской области, Москвы и Санкт-Петербурга делятся художественным опытом.

Это уже восьмой пленэр, где художники из Владимирской области, Москвы и Санкт-Петербурга делятся художественным опытом. В этом году выбрана деревня Пенкино. 13 художников рисуют в разных техниках и разными красками - пастелью, акварелью, фломастерами, линерами и акрилом, рассказала Светляна Кудряшова, директор историко-краеведческого музея Камешкова. После пленэра выйдет каталог - туда опубликуют все работы. По итогам пленэра состоится итоговая выставка в феврале в Камешково в историко-краеведческом музее.