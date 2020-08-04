В отношении двух водителей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

За прошедшие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 32 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме того, полицейскими выявлены факты управления транспортными средствами гражданами в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее привлеченными к административной ответственности за аналогичные правонарушения, в Муромском районе и городе Владимире.Сотрудники полиции напоминают, что в соответствии с действующим законодательством за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, как и за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2-х лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. В случае управления автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения статьей 264.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание, предусмотренное за указанное деяние, - лишение свободы на срок до двух лет.Кроме того, садясь за руль в нетрезвом состоянии, гражданин не только грубо нарушает закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения: если у Вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону (4922) 54-16-65 в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД.