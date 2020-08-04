За беспрепятственное участие и победу на торгах коммерческая фирма заплатила ей 2,6 млн. рублей

Следственным комитетом по Владимирской области по материалам регионального ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, подозреваемой в получение взятки в особо крупном размере.По версии следствия, в 2019 году подозреваемая, являясь председателем комиссии по закупкам, сообщила генеральному директору строительной фирмы, что, в силу занимаемого ей должностного положения, за незаконное денежное вознаграждение, сможет обеспечить беспрепятственное участие и победу представляемой коммерческой организации в электронном аукционе на право заключить контракт на строительство социального объекта в рамках реализации национального проекта. По результатам проведенных торгов с коммерсантом заключен контракт на сумму более 68 миллионов рублей.В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо посредством заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера получила от генерального директора строительной фирмы незаконное денежное вознаграждение в сумме 1 миллион 500 тысяч рублей. При получении оставшейся части взятки в размере 1 миллион 100 тысяч рублей бывшая государственная служащая задержана сотрудниками правоохранительных органов.Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.