Американские аналитики советуют ряду стран подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина. Канал CNBC уверен, что предпринять их он может уже в августе этого года.

Американские аналитики советуют ряду стран подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина. КаналCNBC уверен, что предпринять их он может уже в августе этого года.Российский лидер готовит "большой сюрприз" Западу, считают местные эксперты. Таким образом он хочет укрепить свои позиции на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть. Порядка 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, а на фоне экономического коллапса это число может возрасти.Аналитики напомнили, что подобные сюрпризы Россия преподносила в 2008-м, когда произошел военный конфликт в Южной Осетии, в 2014-м – решался вопрос о присоединении Крыма, и в 2015-м – Москва поддержала правительственную армию Сирии. Теперь, по мнению западных экспертов, Владимир Путин нашел "новый Крым"."Сюрпризом" может стать вероятная реакция России на приближающиеся президентские выборы в Белоруссии, сообщает Эксперт Центра анализа европейской политики Януш Бугайски полагает, что Владимир Путин в республике и взять на себя роль "национального освободителя".10 Июл 2020 в 6:45 PDTОтметим, что напряженность в отношениях России и Белоруссии произошла после инцидента с задержанием 33 наших соотечественников. В соседней стране считают, что они прибыли для дестабилизации обстановки в преддверии президентских выборов, которые пройдут 9 августа. Российская сторона заявила, что не вмешивалась во внутренние дела Белоруссии, как и других государств.