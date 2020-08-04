Молодой человек обвиняется в краже из гаража знакомой.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя города Мурома. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Как сообщалось ранее, 7 мая текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» обратилась 45-летняя жительница города Муром, которая сообщила о хищении из ее гаража мотоблока и фрезы. Материальный ущерб, причиненный злоумышленником, составил более 20 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 26-летний местный житель. Полицейские выяснили, что молодой человек был ранее знаком с потерпевшей и знал, что находится в ее гараже. Спилив навесной замок на воротах, он проник внутрь и похитил мотоблок и фрезы к нему. Задержанный дал признательные показания. Похищенное имущество было изъято и возвращено законной владелице.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.