Артистка стала частью популярного проекта. Звезда сериала Сваты Анна Кошмал поделилась фотографией со съемочной площадки.

Артистка стала частью популярного проекта. Звезда сериала "Сваты"Анна Кошмал поделилась фотографией со съемочной площадки.25-летняя украинская актриса получила роль во втором сезонеситкома "Папик". Комедийная лента увидела свет в декабре 2019 года. Режиссеромпервой части картины был Андрей Яковлев. Производством теленовеллы занимается студия"Квартал 95". Напомним, именно эта компания подарила зрителю шестьсезонов сериала "Сваты".В личном микроблоге Анна Кошмал опубликовала фото сосъемок продолжения "Папика". На снимке знаменитость предстала в образе своейгероини. Подробности сценария Анна пока держит в тайне. О своем персонажезнаменитость не говорит.Как писали "Дни.ру", из-за пандемии коронавирусной инфекции были заморожены съемки седьмой части сериала "Сваты". Продюсеры обещали, что новыеэпизоды выйдут в начале 2021 года, но, скорее всего, в это время работа надтеленовеллой только возобновится.2 Авг 2020 в 4:00 PDTХодят слухи, что в новой части , которая, кслову, будет заключительной, героиня Анны Кошмал Евгения Ковалева выйдет замуж.Об этом стало известно после публикации в Сети фотографий с площадки. Такжеизвестно, что в ситкоме появится актер Виктор Добронравов. Ему предстоитсыграть главного героя Ивана Будько в молодости.