О вакцинации, выездах в отпуск, борьбе с грызунами и насекомыми. В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги работы горячей линии за июль. Жители Владимирской области обращались в

О вакцинации, выездах в отпуск, борьбе с грызунами и насекомыми. В региональном Роспотребнадзоре подвели итоги работы горячей линии за июль. Жители Владимирской области обращались в надзорный орган не только из-за некачественных товаров и услуг. Из 315 поступивших обращений – 191 звонок касался санитарно-эпидемиологических вопросов. Чаще всего люди уточняли: условия въезда и выезда по туристическим направлениям,