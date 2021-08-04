На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 августа
лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 августа лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
50 - во Владимире
22 - в Гусь-Хрустальном районе
21 - в Ковровском районе
19- в Муромском районе
11 - в Вязниковском районе
11 - в Кольчугинском районе
10- в Александровском районе
9 - в Петушинском районе
9 - в Киржачском районе
8 -в Юрьев-Польском районе
7- в Суздальском районе
7 - в Собинском районе
7 - в Меленковском районе
6 - в Камешковском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Гороховецком районе
2 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 44 050 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).