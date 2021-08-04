На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 августа лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 4 августа лабораторно подтверждено 207 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.50 - во Владимире22 - в Гусь-Хрустальном районе21 - в Ковровском районе19- в Муромском районе11 - в Вязниковском районе11 - в Кольчугинском районе10- в Александровском районе9 - в Петушинском районе9 - в Киржачском районе8 -в Юрьев-Польском районе7- в Суздальском районе7 - в Собинском районе7 - в Меленковском районе6 - в Камешковском районе4 - в Селивановском районе4 - в Гороховецком районе2 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 44 050 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).