Глава муниципального округа Обручевский Сергей Андреев рассказал о планах по благоустройству.

Глава муниципального округа Обручевский СергейАндреев рассказал о планах по благоустройству.Более 700 специалистов задействованы вблагоустройстве Обручевского района. Работы проводятся на площади 200 гектаровв рамках программы реновации, здесь обустроят детские и спортивные площадки,сделают прогулочные и велодорожки, организуют пункты велопроката, высадят новыедеревья и кустарники."С начала лета этого года в новый дом по Обручева, 5переезжает 141 семья – 355 жителей корпусов 1 и 2 дома 60 на Профсоюзной улице.Чтобы москвичи сразу въехали в комфортный микрорайон с готовой инфраструктурой,обустройство территорий планируется завершить в ближайшие два месяца", –рассказал глава муниципального округа Обручевский Сергей Андреев.По его словам, работы пройдут преимущественно рядомс построенными по программе реновации новыми домами. Также будет обеспеченбеспрепятственный проход к строящейся станции метро "Новаторская" и приведена впорядок улица Эльдара Рязанова."Рядом с ней тоже застраивается 38 квартал, поэтомувозникла необходимость проведения комплексного благоустройства. В соответствиес новыми требованиями приведут заезды со стороны улицы во дворы и тротуары", –объяснил Андреев.В районе высадят свыше 595 деревьев и 12 тыс. 420кустарников. Для безопасности и комфорта жителей установят 912 фонарей иуличных торшеров, в том числе на Ленинском проспекте – от улицы Кравченко доМКАДОколо строящейся станции метро "Новаторская"обустроят восемь автобусных остановок, сделают тротуары. А вдоль Ленинскогопроспекта появятся 18 пунктов проката велосипедов и самокатов, парковки на 230велосипедов и 12 стел навигации.