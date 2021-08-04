Опрос избирателей показал, что рейтинги патриотической
политической партии Родина растут – у политсилы есть все шансы пройти в
Госдуму по партийному списку.
Опрос избирателей показал, что рейтинги патриотической
политической партии "Родина" растут – у политсилы есть все шансы пройти в
Госдуму по партийному списку.
5% избирателей готовы отдать свой голос на предстоящих 19
сентября выборах за партию "Родина". При этом патриотическая политсила не
сильно отстает как минимум от двух партий — членов так называемой "большой
четверки" у "СР – Патриоты за Правду" рейтинг составляет 6,2%, а у ЛДПР — 6,9%.
В лидерах находится "Единая Россия" с 17,5 процентами голосов избирателей и
КПРФ с 16,1%.
Больше ни одна из партий, заявившихся на выборы в
Государственную Думу, пятипроцентный
барьер не преодолела: свои голоса за партию пенсионеров собираются отдать 2,6%
избирателей, на 0,1 процентный пункт меньше у "Новых Людей" -
2,5%, "Яблоко" сегодня имеет поддержку 1,9% россиян. Рейтинг остальных
партий равен или меньше 1% – то есть, по сути, находится в рамках
статистической погрешности.
Об этом говорят данные опроса среди почти 10 000
потенциальных избирателей из 75 регионов России. Как сообщает Телеграм-канал "Политуправа", с респондентами общались с 25 июля по 2 августа по телефонам
и по месту жительства. Таким образом данные опроса можно считать вполне
репрезентативными, в то же время, как отмечают авторы, таковыми нельзя считать
исследования, проводимые ФОМ и ВЦИОМ:
"Исследовательские центры ФОМ и ВЦИОМ вполне государственно-ориентированные
центры, которые работают на Кремль и примерно одинаково дают (рисуют)
результаты различных опросов. Данные этих исследовательских центров в
большинстве случаев не соответствуют действительности. У околокремлевских
центров нет независимой и объективной
позиции. Исходя из традиционных результатов ФОМа и ВЦИОМа, у россиян не
меняются предпочтения в отношении других не парламентских партий", – говорится
в сообщении "Политуправы".
Еще три месяца назад по результатам аналогичного опроса в Думу проходило
только 4 партии, причем у "Единой России" тогда было 24,8% голосов, а у
"Родины" – 4,1%. Как сообщают авторы опроса, рейтинг обвалился практически у
всех парламентских партий. При этом еще 17% опрошенных заявили о том, что пока
не определились с политическими предпочтениями на предстоящих выборах.