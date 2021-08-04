Опрос избирателей показал, что рейтинги патриотической политической партии Родина растут – у политсилы есть все шансы пройти в Госдуму по партийному списку.

Опрос избирателей показал, что рейтинги патриотическойполитической партии "Родина" растут – у политсилы есть все шансы пройти вГосдуму по партийному списку.5% избирателей готовы отдать свой голос на предстоящих 19сентября выборах за партию "Родина". При этом патриотическая политсила несильно отстает как минимум от двух партий — членов так называемой "большойчетверки" у "СР – Патриоты за Правду" рейтинг составляет 6,2%, а у ЛДПР — 6,9%.В лидерах находится "Единая Россия" с 17,5 процентами голосов избирателей иКПРФ с 16,1%.Больше ни одна из партий, заявившихся на выборы вГосударственную Думу, пятипроцентныйбарьер не преодолела: свои голоса за партию пенсионеров собираются отдать 2,6%избирателей, на 0,1 процентный пункт меньше у "Новых Людей" -2,5%, "Яблоко" сегодня имеет поддержку 1,9% россиян. Рейтинг остальныхпартий равен или меньше 1% – то есть, по сути, находится в рамкахстатистической погрешности.Об этом говорят данные опроса среди почти 10 000потенциальных избирателей из 75 регионов России. Как сообщает Телеграм-канал "Политуправа", с респондентами общались с 25 июля по 2 августа по телефонами по месту жительства. Таким образом данные опроса можно считать вполнерепрезентативными, в то же время, как отмечают авторы, таковыми нельзя считатьисследования, проводимые ФОМ и ВЦИОМ:"Исследовательские центры ФОМ и ВЦИОМ вполне государственно-ориентированныецентры, которые работают на Кремль и примерно одинаково дают (рисуют)результаты различных опросов. Данные этих исследовательских центров вбольшинстве случаев не соответствуют действительности. У околокремлевскихцентров нет независимой и объективнойпозиции. Исходя из традиционных результатов ФОМа и ВЦИОМа, у россиян неменяются предпочтения в отношении других не парламентских партий", – говоритсяв сообщении "Политуправы".Еще три месяца назад по результатам аналогичного опроса в Думу проходилотолько 4 партии, причем у "Единой России" тогда было 24,8% голосов, а у"Родины" – 4,1%. Как сообщают авторы опроса, рейтинг обвалился практически увсех парламентских партий. При этом еще 17% опрошенных заявили о том, что покане определились с политическими предпочтениями на предстоящих выборах.