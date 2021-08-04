Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области добиваются ввода в эксплуатацию спортивного зала в кадетской школе-интернате в Радужном. Подрядчик, который должен был устранить все нарушения на сданном три года назад объекте, не торопится исполнять решение суда. Спортивный корпус школы за 26 млн руб. так и не используется, и в новом учебном году дети могут снова остаться без спортзала.

Активисты Общероссийского народного фронта во Владимирской области добиваются ввода в эксплуатацию спортивного зала в кадетской школе-интернате в Радужном. Подрядчик, который должен был устранить все нарушения на сданном три года назад объекте, не торопится исполнять решение суда. Спортивный корпус школы за 26 млн руб. так и не используется, и в новом учебном году дети могут снова остаться без спортзала.Напомним, что в сентябре 2018 года в кадетской школе-интернате имени Пожарского торжественно открыли крытый спортивный корпус, построенный компанией «СК ПромТехнологии». Спустя месяцы выяснилось, что для занятий спортом зал непригоден: во время занятий из-под напольного покрытия спортзала поднималась пыль. 26 млн руб. региональных средств оказались пущены на ветер. Летом 2019 г. по требованию Роспотребнадзора занятия в спортзале прекратили. Сразу после этого на объект выезжали эксперты ОНФ, которые зафиксировали многочисленные нарушения. С ними согласился заказчик работ – ГБУ «Облстройзаказчик», которое подало в суд на подрядчика, требуя устранить недостатки. В ходе судебных разбирательств иск был удовлетворен в полном объеме. В середине 2020 года решение по делу вступило в законную силу.«Кадетский корпус обратился в суд, и суд признал правоту заказчика. Но при этом, к сожалению, судебные приставы ничего не сделали для того, чтобы добиться исполнения решения суда, не были запрошены документы, не были доведены предписания, проконтролированы, и поэтому до сих пор спортивный зал не работает», – прокомментировала ситуацию сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.В настоящее время ребята занимаются на открытом воздухе. Открытия корпуса, в котором проходили основные занятия по групповым видам спорта, ждут и дети, и тренеры.«Пока позволяют погодные условия, занимаемся на улице. Есть тренажерный зал, борцовский зал. В данном крытом спортзале проходили футбол, волейбол, баскетбол и сдача комплекса норм ГТО, который позволяет ребятам повысить свои результаты при поступлении в высшее военное учебное заведение и учебные заведения силовых структур», – рассказал директор кадетского корпуса Михаил Михайлов.«В марте и апреле собирали круглые столы с участием подрядчика, на которые он приходил. Проводили выездное мероприятие, составили график устранения недостатков. Сейчас мы понимаем, что к 1 сентября наши дети не получат замечательный спортзал в том виде, в котором он должен быть. Для быстрейшего решения вопроса будем привлекать всевозможные правоохранительные органы», – сказала эксперт ОНФ во Владимирской области Нина Лобановская.Представители ОНФ обратились к прокурору области, была дана оценка работы приставов, они признали ошибки в процедуре.«На сегодняшний день мы рассчитываем, что в ближайшее время спортивный зал будет введен в строй. Мы продолжим контролировать эту ситуацию и надеемся, что в дальнейшем такие ситуации на территории области будут исключены», – подчеркнула Елена Шмелева.