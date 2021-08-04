Цены на так называемый борщевой набор: лук, свеклу, морковь, капусту и картошку в регионе стабилизировались. Этого добились члены партии Единой России, которые совместно с сельхозпроизводителями и региональными властями пришли к совместном решению.

Цены на так называемый "борщевой набор": лук, свеклу, морковь, капусту и картошку в регионе стабилизировались. Этого добились члены партии "Единой России", которые совместно с сельхозпроизводителями и региональными властями пришли к совместном решению.Ежедневный мониторинг ситуации и встречи с сельхозпроизводителями позволили выработать комплекс мер поддержки. Депутаты «Единой России» в Законодательном Собрании подготовили обращение в Правительство России для дополнительной финансовой поддержки сельхозпроизводителей региона. Итоги работы по снижению цен "борщевого набора" подведут на следующей неделе. Секретарь регионального отделения партии Владимир Киселев лично проверит цены на базовые продукты в торговых точках областной столицы. Но уже сегодня рабочая группа побывала в магазине комбината «Тепличный» и отметила существенное снижение стоимости овощей.Дмитрий Рожков, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области, член партии "Единая Россия":- На морковь цена в два раза ниже - это именно те меры,которые мы как депутаты Единой России совместно с региональной властьюпринимаем для того, чтобы эти цены снизить. В настоящее время комбинатампредложены ряд мер. Расширяются и открываются дополнительные точки попродаже и реализации основных овощей и сопутствующих товаров на территориигорода Владимира. Есть большие планы такие же точки и пункты продажи открыватьв других городах Владимирской области.