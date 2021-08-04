Об аварии на линии связи сообщила представитель ковровских пожарных Наталья Никитина. Она уточнила, что дозвониться экстренным службам по привычным номерам 01, 02 и 112 ковровчанам сейчас

Об аварии на линии связи сообщила представитель ковровских пожарных Наталья Никитина. Она уточнила, что дозвониться экстренным службам по привычным номерам 01, 02 и 112 ковровчанам сейчас невозможно. Предположительно, авария произошла утром 4 августа. На время ремонтных работ, которые, как указала Никитина, могут затянуться на сутки, дозвониться пожарным, полицейским или спасателям можно по следующим номерам: На