Огонь унес жизнь пожилого мужчины в деревне Дубцы Меленковского района. ЧП произошло днем 3 августа. На момент прибытия пожарных дом уже горел по всей площади. Была угроза распространения

Огонь унес жизнь пожилого мужчины в деревне Дубцы Меленковского района. ЧП произошло днем 3 августа. На момент прибытия пожарных дом уже горел по всей площади. Была угроза распространения пожара на соседние здания. Огнеборцам удалось локализовать и ликвидировать возгорание на 30 квадратных метров – соседние дома удалось отстоять. Впрочем, на пепелище было обнаружено тело мужчины 1951