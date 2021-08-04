Эти фотографии прислали зрители “Вестей”. Нашествие кабанов на деревню Аннино Судогодского района.

Эти фотографии прислали зрители “Вестей”. Нашествие кабанов на деревню Аннино Судогодского района.Животные подрыли бетонную отмостку, совершенно не боятся собак. Две кабанихи и десятка полтора поросят разоряют местные огороды. Похоже, кабаны в Судогодском районе чувствуют себя хозяевами.Ранее “Вести” рассказывали о похожей ситуации в соседней с Аннино деревней Богданцево. Там территорию кабаны буквально оккупировали. Жители предполагали, что животных вырастили в охотничьем хозяйстве, а они оттуда сбежали. А по данным инспекции по охране и использованию животного мира, популяция кабанов в регионе увеличилась почти в три раза.