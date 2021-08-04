Август - пора арбузов. А как выбрать правильный плод? И всем ли народным методам можно верить? Екатерина Таманова узнала у специалистов Россельхознадзора.

Август - пора арбузов. А как выбрать правильный плод? И всем ли народным методам можно верить? Екатерина Таманова узнала у специалистов Россельхознадзора.Сочный, яркий, манящий - арбуз. Как он может навредить организму? Большинство ответственных покупателей уверены, что сладкий плод скрывает в себе вредные вещества - нитраты. В народе даже придумали немало способов, как определить наличие нитратов в арбузе. Например, погрузить кусочек мякоти в воду и подождать 15 минут, помешивая. Если вода сильно окрасится, значит, нитратов много.Только в лаборатории можно узнать количество нитратов в арбузе, утверждают специалисты Россельхознадзора. На пробу взвали два образца - арбуз, выросший в России, и из Азербайджана, самые популярные среди покупателей.- Четыре сегмента шириной от 6 до 8 сантиметров. С противоположных сторон. Что бы попала сторона, освещенная солнцем, и та сторона, которая лежала на земле.Далее "испытуемых" измельчают на терке. Исследуют именно мякоть арбуза и советуют не "догрызаться" до корки: в ней больше всего нитратов. Потом мякоть смешивают со специальным раствором и считают количество нитратов на килограмм.Ирина Гронь, ведущий токсиколог испытательной лаборатории Россельхозцентра по Владимирской области:- Если вы съели килограмм арбузов, вы получили, в нашем случае, в пробе номер один 27 миллиграммов, в пробе номер два - 24.По норме, в арбузе может быть 60 миллиграммов нитратов на килограмм. Нитраты - это соли азотистой кислоты, присутствуют они во всех плодах, успокаивают химики. В плоды нитраты попадают из почвы. Чем больше минеральных удобрений, навоза, перегноя - тем больше нитратов. В организме они не накапливаются, вред может принести только большое количество нитратов, съеденное за раз.Яна Балахнина, начальник отдела семеноводства Россельхозцентра по Владимирской области:- Нитраты приводят к отравлению в организме. Это бывает и тошнота, и рвота, если много человек скушал. А арбуз - он такой, ненасытный.Если сравнивать с другими продуктами, в свекле допустимый уровень 1400 миллиграммов на килограмм. А в зеленых культурах - 2 тысячи. Но за один раз их сложно съесть столько, сколько арбуза - этим он и опасен. Остерегаться нужно неспелых плодов - в них больше всего вредных веществ. И в этом случае народные способы выбора спелого плода помогут. Например, по хвостику или по стуку. Также не стоит покупать арбузы на улицах и развалах, в сомнительных торговых точках. В идеале - можно вырастить арбуз у себя на участке.Яна Балахнина, начальник отдела семеноводства Россельхозцентра по Владимирской области:- Есть районированные сорта. Конкретно для нашей области существует один сорт - это "Крестьянин", который непосредственно для Владимирской области выведен.Еще один способ правильно выбрать арбуз и не бояться нитратов: купить его в августе. В это время года арбузы гарантированно спелые, вкусные и полезные.Екатерина Таманова, Семен Карпов, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”.