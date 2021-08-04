Что изменится в нашей жизни с приходом августа? О новшествах в законодательстве. За занятия спортом теперь можно получить налоговый вычет. 13% от расходов на спортивные занятия, в том числе

Что изменится в нашей жизни с приходом августа? О новшествах в законодательстве. За занятия спортом теперь можно получить налоговый вычет. 13% от расходов на спортивные занятия, в том числе детские. Максимальный размер компенсации – 15 с половиной тысяч рублей. Для получения денег налогоплательщик должен подтвердить фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг. С 1 августа идёт