Что изменится в нашей жизни с приходом августа? О новшествах в законодательстве. За занятия спортом теперь можно получить налоговый вычет. 13% от расходов на спортивные занятия, в том числе
<a href="https://33live.ru/novosti/04-08-2021-kompensaciya-za-zanyatiya-sportom-osago-bez-texosmotra-i-zvukovaya-reklama-vne-zakona.html" target="_blank">Компенсация за занятия спортом, ОСАГО без техосмотра, и звуковая реклама вне закона</a> - Что изменится в нашей жизни с приходом августа? О новшествах в законодательстве. За занятия спортом теперь можно получить налоговый вычет. 13% от расходов на спортивные занятия, в том числе
[url=https://33live.ru/novosti/04-08-2021-kompensaciya-za-zanyatiya-sportom-osago-bez-texosmotra-i-zvukovaya-reklama-vne-zakona.html]Компенсация за занятия спортом, ОСАГО без техосмотра, и звуковая реклама вне закона[/url] - Что изменится в нашей жизни с приходом августа? О новшествах в законодательстве. За занятия спортом теперь можно получить налоговый вычет. 13% от расходов на спортивные занятия, в том числе