По предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 пассажиров автобуса, один находится в тяжёлом состоянии...

Сегодня в 12:30 на 29 км Боровского шоссе произошло столкновение рейсового автобуса и грузового автомобиля коммунальных служб.По предварительным данным, в результате аварии пострадали 10 пассажиров автобуса. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии.Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства происшествия.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81