Москва – лидер в Европе по количеству электробусов.

Москва – лидер в Европе по количеству электробусов.Благодаря технологическому развитию в Москве будут использовать только современный и экологически чистый транспорт. Предполагается, что с 2025 года на городских маршрутах будут ездить только электробусы. В ближайшие четыре года в столице появится 2675 единиц такого транспорта.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РБК-ТВ рассказал, что в настоящий момент в Москве курсируют 600 электробусов. Они ездят по 42 маршрутам. "Москва, например, является городом номер один в Европе по количеству электробусов. <...> Коллеги планируют наращивать свой парк", – сообщил он.Первые электробусы были запущены в Москве в 2018 году. Такой транспорт оснащен климат-контролем, медиаэкранами и разъемами для зарядки смартфонов. Электробусы также приспособлены для маломобильных граждан и родителей с колясками.Кстати, после того, как в столице стали ездить электробусы, выбросы вредных веществ сократились на 86 тысяч тонн в год. По подсчетам экспертов, в 2021 году в тех районах, где вместо автобусов на маршруты выйдут электробусы, количество выбросов может уменьшиться на 60,2 тысячи тонн, а в 2022 году — на 85,7 тысячи тонн.Ранее заместитель начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова рассказывала, что с 2021 года Москва перестанет закупать дизельные автобусы для пассажирских перевозок.