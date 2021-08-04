Гражданин сообщил водителю о том, что якобы переднее правое колесо имеет повреждение. Когда последний вышел из машины, злоумышленник сел за руль и скрылся...

Сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по СЗАО г. Москвы задержан подозреваемый в открытом хищении чужого имущества.В полицию поступило сообщение от водителя такси о том, что на Волоколамском шоссе неизвестный гражданин незаконно завладел его автомобилем марки «Хендэ Элантра».Полицейские в кратчайшие сроки установили местоположение транспортного средства и задержали мужчину, который находился за рулем. Им оказался 22-летний приезжий. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы.Выяснилось, что злоумышленник, находясь в салоне такси, сообщил водителю о том, что якобы переднее правое колесо имеет повреждение. Когда водитель вышел из машины, чтобы осмотреть ее, злоумышленник сел за руль и скрылся.Следственным отделом ОМВД России по району Покровское-Стрешнево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81