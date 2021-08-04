Полицейские установили, что неизвестный на парковке во дворе дома предположительно с помощью горючей жидкости поджег один из автомобилей...

«Сотрудники полиции ОМВД России по району Богородское задержали жителя столицы по подозрению в уничтожении имущества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В полицию в ночное время поступила информация, что на 3-й Гражданской улице горят три автомобиля.Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестный на парковке во дворе дома предположительно с помощью горючей жидкости поджег один из автомобилей. Через некоторое время произошло возгорание еще двух машин, находившихся рядом. Общая сумма ущерба, причиненная собственникам транспортных средств, составила более 2 миллионов рублей.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель.Следственным отделом ОМВД России по району Богородское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73