В результате личного досмотра у 41-летнего приезжего обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось 87 свертков с неизвестным порошкообразным веществом...

Сотрудники ОР ППСП ОМВД России по району Ясенево задержали 41-летнего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.В ходе патрулирования территории на Севастопольском проспекте сотрудники патрульно-постовой службы полиции на остановке общественного транспорта обратили внимание на подозрительного гражданина. В процессе общения мужчина стал заметно нервничать. Было принято решение провести личный досмотр. В результате у 41-летнего приезжего обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находилось 87 свертков с неизвестным порошкообразным веществом.Согласно проведенному исследованию изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой более 188 граммов.Установлено, что наркотик злоумышленник хранил с целью последующего сбыта.Следствием ОМВД России по району Ясенево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ и частью 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56