Московский гарнизонный военный суд начинает процесс против бывших сотрудников ФСБ, обвиняемых в мошенничестве, показания на которых дал уже осуждённый подполковник запаса службы безопасности Кирилл Черкалин, сообщили РАПСИ в суде.

Московский гарнизонный военный суд начинает процесс против бывших сотрудников ФСБ, обвиняемых в мошенничестве, показания на которых дал уже осуждённый подполковник запаса службы безопасности Кирилл Черкалин, сообщили РАПСИ в суде.На скамье подсудимых находятся бывший сотрудник управления К ФСБ Дмитрий Фролов, экс-сотрудник ФСБ Андрей Васильев и акционер банка Кредитимпэкс Георгий Шкурко.В среду суд начинает слушать уголовное дело по существу, в ходе заседания прокурор огласит обвинительное заключение, а фигуранты заявят, признают или нет они свою вину.Осужденный к 7 годам заключения Черкалин не только признал вину, но и пошёл на сделку со следствием, в связи с чем его дело рассматривалось в особом порядке. В результате суд признал его виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и назначил наказание на 4 года меньше, чем просил прокурор. В рамках дела суд частично удовлетворил иски потерпевших Сергея Гляделкина и его двоюродного брата Игоря Ткача, снизив сумму ущерба более, чем в 60 раз - до 318 миллионов рублей.Между тем, адвокат Фролова Юрий Спесивцев обращает внимание на недостоверную экспертизу, проведенную по эпизоду о мошенничестве, в связи с чем в Следственный комитет и Генпрокуратуру были поданы обращения о проверке действий как экспертов, так и следователей, которые не предоставили на исследование для оценки стоимости 49% доли общества Юрпромконсалтинг (ЮПК), финансовую отчетность и документы о наличии у общества непогашенного кредита в размере 1,9 миллиарда рублей.Он также отмечает, что потерпевшие не имеют к ЮПК никакого отношения, основанного на законе. Ткач, признанный потерпевшим через год после начала расследования наряду с двоюродным братом Сергеем Гляделкиным, едва ли может являться потерпевшим в силу занимаемого им служебного положения на момент совершения предполагаемого преступления в качестве руководителя Моснадзора, курировавшего от лица правительства Москвы инвестиционный контракт с ЮПК, бенефициаром которого он себя теперь называет.Спесивцев уточняет, что правительство Москвы отказалось от реализации проекта с участием ЮПК в 2009-2010 годах после ликвидации Департамента инвестиционных программ строительства Москвы и целевого бюджетного инвестиционного фонда, а также изменениях земельного законодательства. В конце 2011 года был принят закон №427-ФЗ об освобождении столичных властей от ответственности за расторжение любых инвестиционных контрактов, предполагающих строительство на территории города Москвы, что привело к дефолту по кредиту, полученному ЮПК от банка, напоминает защитник.Более того, защита располагает документами, что имущество (паи закрытого паевого инвестиционного фонда ЗПИНФ Фонд инвестиционной недвижимости), которые эксперты, привлеченные следствием, определили как принадлежащее ООО Юрпромконсалтинг на декабрь 2011 года, и оценили их в более 2,5 миллиарда рублей, по факту выбыли из владения ООО Юрпромконсалтинг в 2008 году, а эти обстоятельства полностью исключают наличие любого уголовного состава преступления, подчеркивает Спесивцев.По словам адвоката, Гляделкин, являясь фактически неоднократным потерпевшим, имел непосредственное отношение к делу бывшего вице-мэра Москвы Рябинина, в приговоре которому в 2012 году зафиксировано, что муниципальный проект с участием ЮПК был прекращен в 2009 году.Сейчас почему-то звучит, что Гляделкину якобы кто-то угрожал возбуждением Рябининым дела против него. Это очередной миф. Гляделкин был заявителем по делу Рябинина, прекрасно знал свои права, был обеспечен государственной защитой ФСБ, понимал, что никакой ответственности не мог нести за участие в деле в таком статусе. Более того, летом 2011 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению Рябинина в отношении Гляделкина. Также нелепо звучит версия о возможном расторжении Москвой инвестиционного контракта в случае отказа уступить долю в ЮПК в 2011 году, поскольку в виду неисполнения со стороны Москвы этого контракта, ЮПК само обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском о таком расторжении еще в конце 2010 года, - отмечает защитник.