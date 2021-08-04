Владимир Сипягин подписал указ о награждении знаком «Великого князя Андрея Боголюбского» двух работников культуры. Как рассказали в Белом доме, за большой вклад в её развитие и ..

Владимир Сипягин подписал указ о награждении знаком «Великого князя Андрея Боголюбского» двух работников культуры.Как рассказали в Белом доме, за большой вклад в её развитие и многолетнюю плодотворную деятельность награды удостоена директор Ковровского историко-мемориального музея Ольга Монякова и зампредседателя областного профсоюза работников культуры Александр Серов.Напомним, что награду получают жители Владимирской области, которые достигли успехов в культуре, искусстве и развитии туризма.Ранее её заслуженный артист РФ, худрук ансамбля «Родные напевы» Владимирской областной филармонии Валентин Петрачков.