Он получил травму в 1965 году.
Житель Мурома подал в суд с целью установить факт получения травмы на съёмках фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1965 году.
Во время прохождения срочной службы в рядах Красной армии он участвовал в массовке. Для придания картине реалистичности на поле «боя» закладывались взрывные и пиротехнические устройства. Во время детонации одного из них мужчина получил травму ноги. Впоследствии его комиссовали.
Муромлянин пытался оформить инвалидность, но ему отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих получение увечий, связанных с исполнением служебных обязанностей.
В результате пенсионер вынужден был обратиться в суд.
Фемидой назначена подготовка материалов дела к судебному разбирательству.