Он получил травму в 1965 году.

Житель Мурома подал в суд с целью установить факт получения травмы на съёмках фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука в 1965 году.Во время прохождения срочной службы в рядах Красной армии он участвовал в массовке. Для придания картине реалистичности на поле «боя» закладывались взрывные и пиротехнические устройства. Во время детонации одного из них мужчина получил травму ноги. Впоследствии его комиссовали.Муромлянин пытался оформить инвалидность, но ему отказали из-за отсутствия документов, подтверждающих получение увечий, связанных с исполнением служебных обязанностей.В результате пенсионер вынужден был обратиться в суд.Фемидой назначена подготовка материалов дела к судебному разбирательству.