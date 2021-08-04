Сегодня на меленковском предприятии Владимирской области, занимающемся переработкой и консервированием овощей и грибов, прошло стартовое совещание с участием специалистов Регионального центра компетенций, представителей руководства предприятия, районной администрации и рабочей группы по вступлению в национальный проект «Производительность труда».

Сегодня на меленковском предприятии Владимирской области, занимающемся переработкой и консервированием овощей и грибов, прошло стартовое совещание с участием специалистов Регионального центра компетенций, представителей руководства предприятия, районной администрации и рабочей группы по вступлению в национальный проект «Производительность труда». Предприятие ставит перед собой амбициозные цели роста эффективности производства на 10% к началу 2022 года. Этого они смогут добиться с поддержкой экспертов РЦК.Меленковский консервный завод расположен в необычайно живописном месте среднерусской возвышенности, в районном центре Владимирской области – городе Меленки. История завода начинается с 1936 года, когда он входил в структуру райпотребсоюза. На сегодняшний день завод оснащен современным оборудованием российского и импортного производства, установлены автоматические высокопроизводительные линии по переработке овощного и грибного сырья, позволяющие вырабатывать продукты отличного качества.Предприятие завершило «этап подготовки», который включал производственной деятельности компании, выбор пилотного потока, формирование рабочей группы. В качестве пилотного потока предприятия выбрали изготовление группы готовой продукции «Маринады». Следующие шесть месяцев предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий по улучшению. Эксперты РЦК будут присутствовать на площадке и консультировать сотрудников предприятия. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.Участие во всех мероприятиях национального проекта, в том числе услуги АНО «РЦК Владимирской области» для предприятий осуществляется на безвозмездной основе. Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие в проекте можно на сайте:Важно, что для предприятий-участников национального проекта, внедряющих методы повышения производительности труда, предоставляется доступ к широкому спектру мер господдержки, в том числе льготным займам под 1% по линии Фонда развития промышленности.Напомним, что национальный проект «Производительность труда» реализуется по инициативе Президента РФ В.В. Путина на территории Владимирской области с 2019 года. Целью мероприятий нацпроекта является обеспечение к 2024 году темпов роста производительности трудана средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год. На сегодняшний день в национальный проект «Производительность труда» вовлечено 34 предприятия Владимирской области. До конца 2024 года к реализации проекта планируется подключить 50 компаний региона.