Власти Коврова сообщили, что погорельцев из дома №10 по улице Социалистической разместили в пунктах временного размещения. После крупного пожара 3 августа всех, кто остался без жилья,

Власти Коврова сообщили, что погорельцев из дома №10 по улице Социалистической разместили в пунктах временного размещения. После крупного пожара 3 августа всех, кто остался без жилья, поселят в гостинице “Ковров”. Людей обеспечат горячим питанием. Были составлены списки всех проживающих в доме с номерами телефонов для оперативной связи с пострадавшими. На данный момент выясняется имеются ли