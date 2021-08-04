Проводится проверка деятельности УК.

По факту, в результате которого сгорело 1500 квадратных метров кровли жилого дома, проводится проверка. Прокуроры намерены дать оценку действиям управляющей компании в части обеспечения сохранности общего имущества.Напомним, что из-за возгорания на улице Социалистической из МКД эвакуировали 36 человек, среди которых было пятеро детей. Один пострадавший доставлен в реанимацию ковровской больницы.«Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Будет дана оценка деятельности УК в части своевременности обслуживания и обеспечения надлежащей сохранности общедомового имущества. При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Результаты находятся на контроле прокурора Владимирской области», - пояснили в пресс-службе надзорного органа.По предварительной версии, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении пострадавшего.