По информации ПАО «Ростелеком» завершены аварийно-спасательные работы на узле связи в Коврове. Работа телефонов экстренных служб в Коврове и Ковровском районе восстановлена.

По информации ПАО «Ростелеком» завершены аварийно-спасательные работы на узле связи в Коврове. Работа телефонов экстренных служб в Коврове и Ковровском районе восстановлена.Пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области