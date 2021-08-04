Двое жителей крупного города приезжают в какой-то мелкий поселок и заходят в местный бар. Через некоторое время туда заходит какой-то мужик глубоко деревенского вида с магнитофоном и хочет его продать. Один горожанин говорит другому:
- Ты смотри, а магнитофончик-то у него очень даже неплохой. Сейчас мы его разведем, он нам его за бесценок отдаст.
Они подзывают мужика и спрашивают, сколько он хочет за магнитофон. Мужик:
- 700 рублей.
- Мужик, садись с нами, по 100 г выпьем.
Мужик с радостью принимает предложение. После того как все выпили, горожане снова спрашивают:
- Мужик, 700 дорого, может, подешевле отдашь?
- Ладно, давайте 500.
- Все равно дороговато. Давай еще по 100?
- Конечно!
После этого мужик снижает цену до 300 руб, затем до 2
еще анекдот!