Он продал устройство за 30 тысяч рублей.

Во Владимире перед судом предстанет 36-летний шпион, который занимался скупкой и перепродажей спецсресдств, предназначенных для негласного получения информации.В середине апреля он за 30 тысяч рублей продал звукозаписывающее устройство, замаскированное под розетку.«Злоумышленника задержали. Обвиняемый признал вину в инкриминируемом преступлении», - пояснили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Подозреваемому грозит четыре года тюрьмы.Уголовное рассмотрит Октябрьский районный суд Владимира.