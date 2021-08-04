Одежда, документы, любимые вещи - все осталось отмокать в пролитых пожарными квартирах. Всю ночь спасатели заливали здание, чтобы исключить повторное возгорание. Сегодня в доме - предварительное обследование. Вместе с жильцами сотрудники МЧС пытаются оценить ущерб. Александра Углова прожила в доме 23 года. Квартиру готовила к продаже.

Одежда, документы, любимые вещи - все осталось отмокать в пролитых пожарными квартирах. Всю ночь спасатели заливали здание, чтобы исключить повторное возгорание. Сегодня в доме - предварительное обследование. Вместе с жильцами сотрудники МЧС пытаются оценить ущерб. Александра Углова прожила в доме 23 года. Квартиру готовила к продаже.Александра Углова- жительница дома:- 4-ый этаж, рухнул потолок и наверняка там весь потолок на полу. Но боюсь, что теперь вступить на 3-ий этаж будет тоже опасно. Можно и до первого этажа пролететь.Надежда Огнева - жительница дома:Возможно, ущерб был бы меньший, если бы на верхних этажах была вода, предполагают погорельцы. Но, по их словам, воду перекрывают магазины.- Вот, если бы на 4-ом этаже была вода, а её магазин, видно, перекрыл, протекает у них все постоянно. Может и потушили там своими силами, а воды нет, куда деваться.Жительница дома:- То "Дионис" отключит полностью крыло, то "Магнит", а "Магнит знал, что течет канализация, все равно огромный ремонт тут сделали, и постоянно людям отключают воду.Что не выгорело, то залито, - уверены погорельцы. Теперь дом либо признают аварийным и жителей расселят, либо его ждет полная реконструкция. Но о ремонте дома жильцы не хотят и думать.Жители дома:- На протяжении уже лет 20-ти этот дом был нежилой. До 9-го года я работал в этом доме сантехником - никогда ничего не было. И после 9-го я ушёл, так ничего и не стало лучше. А счета приходят. За газ приходят - газ отключенный. За воду приходят. За все приходят!Магазины также пострадали. Сейчас большинство из них закрыто. Елена Роик пытается спасти оставшийся товар. По её подсчетам, ущерб - около полмиллиона.Роик Елена - хозяйка магазина:- 21 год я в этом магазине. Все - закончилась предпринимательская деятельность. //Но я считаю, что люди пострадали больше. Это можно все заработать. Живы все остались. Что-то отмоется, что-то выбросится, что-то раздастся бедным тем же, нищим.Чтобы избежать мародерства, организована круглосуточная охрана. В администрации Коврова жителям обещают помочь с восстановлением документов. А для пострадавших семей с детьми - открыть счет помощи. Всем погорельцам положена разовая компенсация - 10 тысяч 796 рублей. Тех, кому некуда идти, разместили в гостинице "Ковров". Сейчас там 40 человек, из них 8 - дети.Михаил Тюрин -житель дома:- Пожалуйста, помоги нам! Сейчас нам говорят, если у вас квартира приватизирована, оставайтесь здесь или ремонтируйте этот дом, живите здесь. А как здесь жить, понимаете? Я столько денег туда вбухал, а там все сгорело-все сгорело. И что теперь делать? У меня сейчас ни жилья, ничего нету. В гостинице дали какую-то гречку с макаронами. Где мне её варить?У пожарных уже есть предварительная версия: неосторожное обращение с огнем при курении. Виновник - сейчас в больнице с ожогами.Любовь Истратова - корреспондент:- Жилой дом является объектом культурного наследия, он был построен ещё в 1930 году. Его состояние оценят в ближайшее время. Принятие решение о дальнейшей судьбе дома за ковровской администрацией. Однако жители считают, что здание было аварийным ещё до происшествия. У многих не было ни воды, ни газа, а стены рушились на глазах.Любовь Истратова, Илья Хлудов