Сотрудники полиции рассказали пожилым гражданам о том, какие способы дистанционного мошенничества в настоящее время существуют и как уберечь себя от противоправных действий злоумышленников...

Сотрудники ООДУУП и ПДН УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве рассказали пенсионерам, как не стать жертвой обмана и куда нужно обращаться при выявлении фактов мошенничества.Инспекторы отдела организации деятельности участковых уполномоченных полиции УВД по ТиНАО майор полиции Александр Белов и старший лейтенант полиции Евгений Абрамов рассказали пожилым гражданам о том, какие способы дистанционного мошенничества в настоящее время существуют.В ходе бесед полицейские пояснили, что ни в коем случае нельзя через сторонние подозрительные сайты или мессенджеры при осуществлении купли-продажи отправлять данные своих банковских карт. Также они рассказали о случаях, когда злоумышленники представляются сотрудниками органов внутренних дел и, пользуясь доверием граждан, уговаривают их передать денежные средства курьеру или отправить на сторонний банковский счет.Сотрудники полиции напомнили гражданам, что необходимо быть предельно бдительными и трезво оценивать ситуацию. Стоит убедиться в достоверности полученной информации, перезвонив в организацию, сотрудниками которой представляются незнакомцы. Ни в коем случае нельзя переводить деньги на сторонние счета или сообщать идентификационный номер карты, ее реквизиты и свои персональные данные.В случае подозрений на обман или малейших сомнений, а также выявления фактов дистанционного мошенничества необходимо позвонить сотрудникам полиции по телефону «02» (со стационарных телефонов) или «102» (с мобильных средств связи) или обратиться в дежурную часть территориального органа внутренних дел.Пресс-служба УВД по ТиНАО(926) 941-46-57