Растение Nigella sativa (чернушка посевная) в будущем можно будет использовать для лечения COVID-19.

Цветковое растение чернушка посевная, которое произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем в качестве нового средства против коронавируса. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает MedicalXpress со ссылкой на профессора Каниз Фатиму Шад из Австралийского католического университета (ACU).По ee словам, тимохинон, содержащийся в растении, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию. Данное вещество может также блокировать цитокиновый шторм, который наблюдается у тяжелобольных пациентов с COVID-19, отметила ученый.Кроме того, как добавила специалист, тимохинон предотвращает высвобождение химических веществ, вызывающих воспаление, в частности интерлейкинов. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергии, астмы, экземы, артрита и даже рассеянного склероза.Чернушка посевная также может быть полезна при лечении высокого кровяного давления, повышенного холестерина и даже сахарного диабета, заключила профессор.