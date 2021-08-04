Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 05 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Права и ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 05 августа 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением города Владимира и области на тему: «Права и обязанности граждан при проведении проверки соблюдения земельного законодательства».На вопросы граждан ответит начальник Ковровского отдела Управления - Родионова Виктория Витальевна.Время проведения прямой телефонной линии: с 14:00 до 15:00 часов.Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (49232) 3-10-67.