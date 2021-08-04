В Киржаче заканчивают устранять последствия урагана. Все технические работы завершены. Восстановлены электро- и газоснабжение.

Все технические работы завершены. Восстановлены электро- и газоснабжение.Напомним, в ночь со второго на третье августа в Киржачском районе прошел сильный ураган, поваливший большое количество деревьев. Из -за этого и произошли обрывы проводов. Из-за стихии без света остались более 60 населенных пунктов. Пострадавших, к счастью, нет.Устраняли последствия непогоды 12 бригад электротехников , 27 единиц техники, также волонтеры , обычные жители пострадавших районов. Сегодня объявлен субботник по расчистке территорий дворов от завалов, он пройдет и завтра. В администрации Киржачского района обещают полностью навести порядок к концу недели .Илья Букалов, глава администрации Киржачского района:- Сейчас уже электроэнергия полностью восстановлена. Газоснабжение полностью восстановлено. Первым делом мы по результатам урагана Освободили проезжие части от навалов деревьев для проезда автомобилей экстренных служб. Сейчас нам осталось общими усилиями убрать территории от веток и остатков деревьев.