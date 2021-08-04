Ход строительства проинспектировал Владимир Сипягин.

Владимир Сипягин посетил достраивающуюся школу №46 в Коммунаре. Новое учреждение проектной мощностью от 1100 до 1500 мест позволит детям учиться в одну смену.В Белом доме напомнили, что основную часть расходов – почти 770 млн рублей, взял на себя областной бюджет. Софинансирование из федерального составило почти 320,8 млн рублей. Мэрия Владимира добавила на возведение объекта ещё около 42 млн рублей. Дополнительно 69,4 млн рублей потрачено на оснащение учебного заведения.«Готовность объекта превышает 90%. Выполнены основные монтажные работы, дооборудуются бассейны, аудитории и рекреационные зоны, благоустраивается территория, укладывается асфальт и проводится генеральная уборка помещений. В ближайшей перспективе – строительство спортивного стадиона. Педагогический состав полностью укомплектован», - отчитался директор учреждения Евгений АлексеенкоКорпуса заполняются мебелью, интерактивными досками и другим оборудованием. В актовом зале уже стоят кресла, идёт монтаж ферм для экранов на сцене. В спортивном зале — укладка линолеума. В информационно-библиотечном центре будет конференц зал на 60 мест.Ввод в эксплуатацию намечен на 1 сентября.В ходе поездки Владимир Сипягин дал поручение врио своего заместителя Григорию Вишневскому разработать с коллегами из администрации города Владимира «дорожную карту» по строительству ещё одного общеобразовательного учреждения в соседнем микрорайоне Заклязьменский.Напомним, что строить школу начали в 2019 году. Прежнее здание на 500 мест работало в две смены, имела 50%-ый износ и не соответствовала современным требованиям.