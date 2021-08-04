В Коврове и районе временно для вызова пожарной охраны используется номер 112. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Смена произошла ..
В Коврове и районе временно для вызова пожарной охраны используется номер 112. Об этом рассказала руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.
Смена произошла из-за аварии привычного номера вызова пожарной охраны «01» и «101». Сейчас вызов по ним недоступен.
В МЧС просят в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации обращаться на единый номер 112.