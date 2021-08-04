Почтили память героя. В 2021-м году исполнилось сто лет лётчику-асу Владимиру Бурматову. На родине Героя Советского Союза в Коврове в честь этого события провели Вахту Памяти. У стелы,

Почтили память героя. В 2021-м году исполнилось сто лет лётчику-асу Владимиру Бурматову. На родине Героя Советского Союза в Коврове в честь этого события провели Вахту Памяти. У стелы, посвященной знаменитому летчику, собрались родственники героя, школьники, представители общественных патриотических организаций, музейщики, руководство города. Они вспомнили подвиги Владимира Бурматова и возложили к стеле цветы. В годы Великой