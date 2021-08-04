Погорельцев разместили в местном ДК и гостинице.

В Коврове примерно через три дня будут готовы результаты экспертизы о состоянии . По информации властей, в квартирах проживало 225 человек, среди которых 63 ребёнка.После пожара часть жильцов собрали в ДК имени Дегтярёва, порядка 40 человек разместили в гостинице. Для них организовано трёхразовое питание.Соцзащита выдала погорельцам предметы первой необходимости, продуктовые наборы, оказывается психологическая помощь. Пострадавшим ковровчанам перечислят по 10 796 рублей «материалки».Сейчас проводится предварительное обследование многоквартирного дома. Составив акт, специалисты направят властям документы для выплаты компенсации по частичной или полной утрате имущества.Охрану здания от мародёров обеспечивает местная полиция. «Управляшка», в свою очередь, обязана предотвратить доступ посторонних в здание и помочь жильцам с восстановлением документов.Также планируется открыть расчетный счёт для сбора средств пострадавшим семьям с детьми.Напомним, что 3 августа в Коврове сгорело 1500 метров крыши 90-летнего дома. Сотрудники МЧС спасли 29 человек, среди которых было 5 детей.По предварительной версии, причиной возгорания послужило неосторожное обращение с огнём при курении. Имеется один пострадавший. Он госпитализирован в больницу с отравлением угарным газом.На месте работают сотрудники прокуратуры.