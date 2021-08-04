Работа телефонов экстренных служб в Коврове и Ковровском районе восстановлена, об этом сообщает МЧС области со ссылкой на телефонную компанию. Аварийные работы на узле связи были завершены

Работа телефонов экстренных служб в Коврове и Ковровском районе восстановлена, об этом сообщает МЧС области со ссылкой на телефонную компанию. Аварийные работы на узле связи были завершены в обед 4 августа. Сообщается, что работа телефонов экстренных служб 01, 02 восстановлена. Напомним, утром 4 августа стало известно, что из-за аварии на линии связи дозвониться по коротким