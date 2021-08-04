Из-за неоднократных нарушений Роспотребнадзор требует запретить компании Аэратор деятельность по организации питания в школах.

Из-за неоднократных нарушений Роспотребнадзор требует запретить компании "Аэратор" деятельность по организации питания в школах.В Муроме городской суд будет рассматривать иск Роспотребнадзора по этому поводу.Так, еще в октябре 2020 года сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора проверили предприятие «Аэратор», оказывающее услуги по организации горячего питания в школах Мурома. Во время проверки специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, за которые предприятие оштрафовали.В ноябре 2020 и январе 2021 года нарушения не были исправлены. Компании предписали устранить их до марта 2021 года, но требование не было выполнено. Постановлением мирового судьи ответчик привлечен к уголовной ответственности с уплатой административного штрафа. Очередная проверка показала, что организация продолжает работать с нарушением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а штрафы не исправляют ситуацию.В связи с этим Роспотребнадзор просит запретить организации оказывать услуги по организации горячего питания в муниципальных бюджетных учреждениях округа Муром. По данному делу будет проведено судебное разбирательство.Фото автора Olga Lioncat: Pexels