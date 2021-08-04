В начале июля во время обыска полиция изъяла крупную партию контрафакта.

В Муроме предпринимателя обвиняют в покупке, хранении и попытке сбыта поддельных сигарет. Обнаружено порядка 145 тысяч штук «левой» продукции на общую сумму более 15,5 млн рублей.Как рассказали в пресс-службе СУ СК, на 36-летнего коммерсанта возбудили уголовное дело.«С декабря 2020 года по июль 2021 года бизнесмен через интернет приобрёл контрафактный табак без марок ФГУП «Госзнак». Товар хранился в гараже и на арендованном складе», - уточнили в ведомстве.В начале июля во время обыска полиция изъяла партию контрафакта.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал. В содеянном раскаялся.Расследование продолжается.