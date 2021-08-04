Женщина, ранее уже привлекавшаяся к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя, продолжила противоправную деятельность.

В июне текущего года сотрудники ОМВД России по Юрьев-Польскому району в ходе профилактических мероприятий задокументировали факт незаконной продажи алкоголя местной жительницей 1963 г.р. Нарушительницу привлекли к административной ответственности в соответствии со ч.1 ст.14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами).Женщине было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Сотрудники полиции провели с правонарушительницей профилактическую беседу о недопустимости подобных фактов и законодательной ответственности за их совершение.Несмотря на полученное наказание, фигурантка продолжила противоправную деятельность. Очередной факт незаконной реализации алкоголя полицейские задокументировали в июле.В отношении женщины отделом дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ.Санкции данной статьи предусматривают максимально наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.