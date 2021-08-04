Обвиняемый, нарушив требования ПДД, не уступил дорогу мотоциклу, которым управлял потерпевший.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).По версии следствия, в сентябре прошлого года обвиняемый, управляя автомобилем Опель, двигался по одной из улиц города Петушки к нерегулируемому перекрестку неравнозначных дорог. При совершении маневра поворота, фигурант не убедился в безопасности, не уступил дорогу мотоциклу, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.В результате ДТП 16-летней водитель мотоцикла получил перелом и ушибы.Свою вину фигурант полностью признал.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.1 ст. 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Сотрудники полиции в очередной раз обращаются ко всем участникам дорожного движения с напоминанием о неукоснительном соблюдении ПДД!Помните, что автомобиль является средством повышенной опасности и относиться к его управлению нужно крайне внимательно и ответственно!Игнорирование дорожных знаков, превышение установленного предела скорости, нарушение требований технических регламентов может привести к трагическим последствия!