Меры, разработанные Единой Россией совместно с правительством, главами регионов и представителями торговых сетей, позволили снизить цены на борщевой набор.

Меры, разработанные "Единой Россией" совместно с правительством, главами регионов и представителями торговых сетей, позволили снизить цены на "борщевой набор"."Борщевой набор" стал доступнее для жителей регионов. В данную продуктовую корзину входят самые популярные для россиян овощи: морковь, лук, картофель, свекла и капуста. Естественно, их дрожание может сильно ударить по кошельку граждан, поэтому партия "Единая Россия" принимает активные меры, чтобы избежать негативного эконмического эффекта и помочь людям.4 августа руководитель рабочей группы "ЕР" по мониторингу цен на сезонные овощи, заместитель председателя Госдумы РФ Алексей Гордеев сообщил на специальном заседании, что при участии партии сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации с ценами по всей стране.Политик подчеркнул, что заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают свою продукцию без посредников. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах.Гордеев отметил, что партия занимается мониторингом цен как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Лучшие показатели зафиксированы в Брянской (более 500 проверок), Курской и Ярославской областях, Республике Крым и Якутии, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. Кроме того, проводится работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок.Отметим, что цены на "борщевой набор" контролируют все региональные отделения "Единой России". Партийцы обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями.