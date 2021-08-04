По информации депздрава, вакцинацию в муниципалитете прошли 5162 жителя, из них 4287 получили оба компонента.

В Суздале развёрнут второй мобильный пункт вакцинации от коронавируса.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, процедура иммунизации в древнем городе востребована у работников сферы торговли, общепита и гостиниц. Массовая иммунизация персонала позволит смягчить антиковидные ограничения.«В первом пункте, расположенном на площади у Центра культуры и досуга, 4 августа привито более 40 человек. Он будет работать до пятницы с 09:00 до 17:00», - пояснил главный врач Суздальской районной больницы Виктор Пустовой.Второй выехал в посёлок Красногвардейский, где препарат ввели 43 жителям. На 5 августа намечен выезд в деревню Зелени, где планируется привить не менее 30 человек.По информации депздрава, в Суздальском районе вакцинацию прошли 5162 жителя, из них 4287 получили оба компонента.