В Вязниках в микрорайоне Север жители начали жаловаться на нехватку холодной воды. По словам людей, до верхних этажей многоэтажек вода практически не доходит.

В Вязниках в микрорайоне "Север" жители начали жаловаться на нехватку холодной воды. По словам людей, до верхних этажей многоэтажек вода практически не доходит.Руководство МУП пояснило, что проблемы с давлением в водопроводных сетях у жителей многоэтажек по улицам Стахановская и Ленина связаны с аварией на одной из магистральных линий, сообщают на сайте Вязники.рф.Коммунальные службы обещают заменить протекающий участок водопровода. Сегодня планируется переключить микрорайон на новый участок, что должно обеспечить бесперебойное водоснабжение.Фото автора Anna Shvets: Pexels